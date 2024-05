Lazard AM recrute un spécialiste de la gestion thématique

Lazard Asset Management vient de recruter Sarbjit Nahal en tant que gérant et analyste, afin de renforcer son pôle de gestion des actions thématiques mondiales. L’intéressé est un spécialiste de la gestion thématique. Avant de rejoindre Lazard AM, il était associé et responsable de la gestion thématique de Signal Capital Partners. Encore avant, il était managing director et responsable mondial de la stratégie d’investissement thématique au sein de Bank of America Merrill Lynch. Il a aussi travaillé chez Société Générale et Crédit-Mutuel-CIC.

Chez Lazard, Sarbjit Nahal sera basé à Londres et travaillera aux côtés de Steve Wreford, le responsable de l’équipe thématique mondiale de Lazard, et des cogérants John King et Nicholas Bratt.

L'Agefi