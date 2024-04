Layla Rahlou nommée déléguée générale de la Fédération du commerce et de la distribution

(AOF) - A compter du 15 avril 2024, Layla Rahhou, directrice des affaires publiques de la Fédération du commerce et de la distribution (FCD) depuis 2020, prend les fonctions de déléguée générale de la fédération. Diplômée de Skema Business School en 2012, elle a également été directrice générale adjointe du cabinet d’affaires publiques et de communication événementielle Rivington (2015-2017) et chargée de la communication et du Parlement au sein du cabinet du Secrétaire d’État au Numérique Mounir Mahjoubi (2017).