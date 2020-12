Lauxera Capital Partners compte clôturer son premier fonds début 2021

(NEWSManagers.com) - Nouveau venu sur la scène du capital-risque dans la santé, la société d'investissement française Lauxera Capital Partners compte réaliser un premier closing de son fonds Lauxera Growth I début 2021, a indiqué ce 15 décembre son cofondateur Pierre Moustial. Un second closing devrait être réalisé en milieu d'année, avec un objectif de levée situé à 150 millions d'euros. Le véhicule, qui a commencé à investir, ciblera les pépites non-cotées des technologies de la santé en Europe. Pierre Moustial s'exprimait dans le cadre de la présentation d'une nouvelle stratégie, MAM Lauxera Healthcare Growth, lancée très récemment avec Meeschaert.

Lauxera s'est faite remarquée une première fois cette année, en recevant cet été le label " Tibi" du Plan de Financement de la Tech. Ce label, initiative de Place qui vise à accélérer le financement des entreprises technologiques en France, a été créé sous l'impulsion du Ministère de l'Economie et des Finances, et fut décerné par 18 investisseurs institutionnels. Puis une seconde fois, en nouant un partenariat avec Meeschaert dans le cadre de la création d'un fonds spécialisé dans les healthtech cotées les plus prometteuses outre-Atlantique, dont il était question ce 15 décembre.

Ce véhicule, dont le lancement a été annoncé le 3 décembre, compte atteindre rapidement les 50 millions d'euros d'encours, mais ne se fixe pas de limite à plus long terme, a précisé Benoît Vesco, le directeur général et directeur des investissements de Meeschaert AM. Les publics ciblés sont tant les investisseurs retails qu'institutionnels, avec une certaine attente des clients caisses de retraite.

La firme a été fondée début 2020 par trois vétérans du secteur de la santé : Pierre Moustial, ex-DG d'Urgo et de Fournier Pharma, Samuel Levy, médecin et entrepreneur, cofondateur d'Allurion Technologies, et Alex Slack, capital-risqueur américain ayant officié au sein des hedge funds Jackson Square Partners et Maverick Capital. Ce dernier est basé à San Francisco.