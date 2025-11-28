Laurent-Perrier : recul de sa rentabilité au premier semestre et prudence sur ses prévisions

(AOF) - Laurent-Perrier fléchit de 1,04%, à 94,80 euros, après l'annonce ce matin de résultats mitigés au premier semestre de son exercice 2025-2026 (1er avril - 30 septembre 2025). Dans un contexte de marché du champagne qui continue à être moins favorable que les années précédentes, le groupe dit avoir continué à investir sur le long terme, en soutien à ses marques et pour le développement commercial. Sur cette période, le résultat opérationnel de la maison de champagne familiale, en repli de 5,7%, s'élève à 36,7 millions d'euros. Il est inférieur aux attentes : 38,8 millions d'euros.

La marge opérationnelle ressort à 27,5%, contre 30,1% un an plus tôt à la même période. "Le groupe semble avoir maintenu une bonne maitrise de ses frais de structure afin de préserver une marge opérationnelle supérieure à 25%", explique Oddo BHF qui reste à Surperformance sur Laurent-Perrier avec un objectif de cours maintenu à 121 euros.

Le broker ajoute que "la situation financière du groupe reste maitrisée malgré une hausse du gearing qui passe de 35% à fin mars 2025, à 37% à fin septembre".

En outre, sur les six premiers mois de cet exercice, le résultat net part du groupe a reculé de 8,7%, à 23,1 millions d'euros. Il était anticipé à 24,4 millions d'euros. Par action, le bénéfice s'élève à 3,94 euros, contre 4,28 euros un an avant.

En revanche, le chiffre d'affaires groupe est en hausse de 1,5% s’élevant à 134 millions d'euros, soutenu par un effet prix-mix sur le semestre de +1,6%. Les ventes champagne atteignent les 133,3 millions d'euros, soit une croissance de 3,5%.

Surperformance sur le marché du champagne

Durant ce premier semestre 2025-2026, Laurent-Perrier a réalisé un volume de ventes en hausse de 2,6% comparé au premier semestre de l'exercice précédent. Selon Oddo BHF, il dépasse les attentes : 0,7%. Sur ce point, le spécialiste dans la production et la commercialisation de champagnes moyen et haut de gamme a surperformé le marché sur ce semestre. Il explique que "le marché du champagne a enregistré une diminution de ses volumes expédiés de 1,5% sur ces six mois par rapport à la même période un an auparavant.

"Sur les 9 premiers mois de l'année calendaire, le marché du champagne est en retrait de 1,4% et les ventes du groupe sont en hausse de 8,9%, ce qui ne présage pas de l'évolution du chiffre d'affaires sur l'exercice complet", indique, de surcroît, la maison de champagne.

Quant à ses perspectives sur les mois à venir, Laurent-Perrier se montre prudent, face au contexte géopolitique et à la situation économique dans un certain nombre de ses marchés-clés. L'entreprise n'a pas communiqué de données chiffrées sur les prévisions de son exercice en cours.

