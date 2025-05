Laurent-Perrier: baisse d'un quart du RNPG annuel information fournie par Cercle Finance • 23/05/2025 à 10:42









(CercleFinance.com) - Laurent-Perrier publie un résultat net part du groupe (RNPG) en baisse de 25,4% à 47,4 millions d'euros pour son exercice 2024-25, ainsi qu'une marge opérationnelle en retrait de cinq points à 26,3% pour des ventes de champagne en repli de 6,8% à 282,9 millions d'euros.



Alors que le marché global du champagne a enregistré une baisse en volume de 5,8% du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, le groupe a connu, sur la même période, une diminution de ses ventes en volume de 6% par rapport à l'exercice précédent.



'Dans une époque marquée par de grandes incertitudes géopolitiques et économiques, Laurent-Perrier avance avec vigilance mais confiance, en poursuivant la mise en oeuvre de son plan d'affaires, et maintient le cap de sa stratégie de valeur', affirme-t-il.





Valeurs associées LAURENT PERRIER 97,200 EUR Euronext Paris -0,82%