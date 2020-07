Laure Negiar, Comgest : Comment investir en actions en période de pandémie ?

Tribune libre. Par Laure Negiar, analyste / gérante actions globales de Comgest.

Laure Negiar est analyste-gérante actions globales de Comgest. (crédit photo : DR)

Alors que les marchés boursiers mondiaux ont traversé la période la plus volatile depuis la crise financière de 2008 en raison de la pandémie du Covid-19, les investisseurs cherchent des moyens de résister à la tempête. Adopter une approche de long terme en sélectionnant des sociétés de qualité et de croissance aide à constituer un portefeuille résiliant, capable d'amortir les baisses du marché tout en accompagnant les périodes de rebonds.

Les rares sociétés capables de maintenir ou de faire croitre leur bénéfice sont particulièrement recherchées en périodes troubles. Dans des environnements perturbés, ce type d'entreprises peut s'appuyer sur ses avantages concurrentiels ainsi que des moteurs de croissance structurels pour s'imposer, tant sur le plan fondamental qu'en terme boursier.

Quelques exemples de sociétés qui ont particulièrement bien résisté pendant la crise tout en affichant de bonnes performances en phases de rebond.

Parmi celles-ci se trouve Eli Lilly, leader mondial dans le traitement du diabète dont certains produits comptent parmi les plus innovants du marché. Selon ses dernières prévisions fin avril, la société estime pouvoir générer une croissance des bénéfices de 18 % en 2020, un chiffre très favorable en comparaison à la contraction de -19 % attendue par le consensus pour le MSCI ACWI. Virus ou pas, la prise du traitement pour les diabétiques reste une obligation et les produits d'Eli Lilly figurent toujours parmi les plus pratiques et les plus innovants.

Bien que la chaine d'approvisionnement ait été perturbée par la pandémie - le fret aérien notamment - la société a réussi à livrer ses produits et à répondre à la demande des patients. Eli Lilly a réalisé une croissance de 32 % de son BPA au premier trimestre 2020, avec une forte performance sous-jacente et a bénéficié de la constitution d'un stock de précaution par les patients. Au début de la crise du coronavirus, l'action se négociait à une valeur que nous estimions raisonnable de moins de 20 fois les bénéfices futurs, ce qui a probablement fourni une protection supplémentaire à la baisse au mois de mars.

Un autre exemple est celui de Pan Pacific Holdings, le leader du commerce de détail à prix réduits au Japon qui détient la chaîne de magasins Don Quijote. Au cours des dernières années, Don Quijote a augmenté de façon constante son poids dans un marché du commerce de détail japonais en déclin. La société a étendu ses points de vente tout en augmentant ses ventes par magasin en s'appuyant sur une chaîne d'approvisionnement, un assortiment de produits et une gestion décentralisée.

Grâce à une logistique efficace, Don Quijote est actuellement l'un des rares détaillants alimentaires à disposer de rayons bien approvisionnés en produits les plus demandés par les consommateurs, comme ce fut déjà le cas au lendemain du tsunami de mars 2011. Cela devrait mener à une forte croissance des ventes à court terme et augure également une poursuite des gains de parts de marché.

Enfin, il convient de mentionner Kweichow Moutai, la première marque d'alcool blanc en Chine. Au premier trimestre 2020, ce qui correspond vraisemblablement au pic du coronavirus en Chine, la société a réussi à atteindre une croissance des ventes de 12 % et un bénéfice net de 17 % tout en maintenant des niveaux de stocks normaux. Ses marges bénéficiaires brutes et d'exploitation sont restées dans leurs fourchettes historiques d'environ 90 % et 70 % respectivement.

Cette performance démontre l'attractivité de la marque et son ancrage dans les habitudes des consommateurs chinois. Elle contraste avec les performances de ses concurrents, tels que Pernod Ricard et Diageo, qui ont nettement moins bien résisté en Chine au premier trimestre. À la fin du premier trimestre 2020, Kweichow Moutai disposait d'une solide trésorerie de 20 milliards RMB (environ 2,8 milliards USD).

Stress tests rigoureux

Les pics de volatilité, qui ont été monnaie courante depuis le début de la crise du Covid-19, ont généré des opportunités pour acquérir des positions dans des sociétés de qualité et de croissance à des valorisations attractives, en particulier pour les investisseurs internationaux sans contraintes. Toutefois, étant donné le degré élevé d'incertitudes pouvant impacter les bénéfices des entreprises à court terme, il semble prudent de constituer des positions de manière progressive, en s'appuyant sur des prix d'entrée cibles.

Il nous parait également nécessaire d'effectuer des stress tests rigoureux à la fois sur le compte de résultat et le bilan financier des entreprises. Ceci afin de s'assurer qu'elles sont capables de résister à une sous-activité significative sur plusieurs trimestres, surtout pour celles qui sont les plus exposées à la pandémie, de manière directe ou indirecte.

Nul ne sait exactement combien de temps durera la crise ni quelles seront ses répercussions sur les économies, les entreprises et le comportement des individus. Plus que jamais, investir dans des sociétés que nous jugeons moins sensibles aux facteurs externes nous semble avoir du sens.