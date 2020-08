Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Laura va devenir un ouragan de catégorie 4 Reuters • 26/08/2020 à 11:37









26 août (Reuters) - L'ouragan Laura qui se trouve dans le golfe du Mexique va se renforcer rapidement pour atteindre mercredi la catégorie 4, a annoncé le centre américain des ouragans (NHC). Laura est actuellement un ouragan de catégorie 2 sur l'échelle de Saffir-Simpson, dont le niveau maximal est 5. Il se trouve à environ 540 km au sud-est de Galveston, au Texas, et il est accompagné de vents soufflant jusqu'à 175 km/h. (Nakul Iyer à Bangalore version française Bertrand Boucey)

