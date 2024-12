Latécoère: pertes semestrielles réduites, le titre monte information fournie par Cercle Finance • 24/12/2024 à 09:41









(CercleFinance.com) - Le titre Latécoère progressait de plus de 2% mardi matin à la Bourse de Paris, après que l'équipementier aéronautique a annoncé une perte fortement réduite au titre du premier semestre tout en maintenant ses perspectives annuelles.



Vers 9h20, l'action du fabricant de portes et de fuselage progresse de 2,2%, après avoir pris jusqu'à 3% en tout début de séance, alors que la Bourse de Paris gagne autour de 0,4%.



Cela porte la hausse du titre à plus de 19% sur le mois écoulés, même si son repli depuis le début de l'année atteint encore 41%.



Dans un communiqué, Latécoère explique avoir tiré parti de la hausse générale du niveau de production dans l'ensemble du secteur aéronautique, ce qui lui a permis de faire croître son chiffre d'affaires de 16% à 352,1 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année.



L'augmentation des revenus a été soutenue par des taux de production plus élevés, des revenus supplémentaires provenant de nouveaux contrats remportés et la conclusion d'initiatives commerciales visant à compenser l'inflation, explique notamment le groupe.



Résultat, sa perte opérationnelle (Ebitda) récurrente pour le premier semestre 2024 s'établit à 1,8 million d'euros, à comparer avec un manque à gagner de 17,6 millions d'euros premier semestre 2023.



S'agissant de ses perspectives, Latécoère se dit 'optimiste' concernant 2024, prévoyant à la fois une croissance accrue de son chiffre d'affaires, une réduction significative de sa perte d'Ebitda et une amélioration marquée du flux de trésorerie disponible.





Valeurs associées LATECOERE 0,01 EUR Euronext Paris +3,30%