Latecoere: nouveau président du conseil nommé information fournie par Cercle Finance • 31/12/2024 à 08:57









(CercleFinance.com) - Latecoere indique qu'à l'issue de son AGM annuelle, son conseil d'administration a décidé de nommer Nick Sanders comme nouveau président du conseil d'administration en remplacement de Thierry Mootz qui reste administrateur de l'équipementier aéronautique.



Ingénieur de formation avec une vaste expérience de l'industrie aérospatiale, Nick Sanders a notamment été président exécutif de Gardner Aerospace de 2010 à 2019, en faisant l'un des huit principaux fournisseurs de pièces détachées d'Airbus en 2018.



Le conseil a aussi remplacé Sam Marnick par June du Halgouët au sein de ses comités et a nommé celle-ci présidente du comité des nominations et des rémunérations. Enfin, André Benhamou a rejoint le conseil en qualité de censeur pour le compte de l'Etat français.





