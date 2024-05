Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Latecoere: la filiale MADES récompensée par RTX information fournie par Cercle Finance • 22/05/2024 à 11:42









(CercleFinance.com) - Latecoere annonce que le groupe américain RTX a distingué sa filiale MADES avec un 'Premier Award' pour ses performances en 2023 et son excellence globale dans les catégories 'Management des activités' et 'Collaboration & Service Client'.



'Cela marque la cinquième année consécutive où MADES est récompensée pour ses performances exceptionnelles', souligne l'équipementier aéronautique français, qui a fait l'acquisition de cette entreprise espagnole en 2022.



Basée à Malaga, MADES (Malaga Aerospace Defense & Electronics Systems) propose des services de fabrication électronique, avec une spécialisation dans les systèmes pour les applications dans la défense, l'aviation commerciale et l'industrie.





Valeurs associées LATECOERE Euronext Paris -1.52%