Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Latecoere: la descente aux enfers boursière se poursuit information fournie par Cercle Finance • 31/07/2023 à 10:50

(CercleFinance.com) - L'action Latecoere poursuit sa chute lundi matin à la Bourse de Paris suite à la publication d'un communiqué de presse concernant, notamment, le projet de recapitalisation du groupe.



Après avoir été plusieurs fois réservé à la baisse, le titre cède actuellement plus de 27% pour atteindre de nouveaux plus bas historiques, portant à plus de 60% son repli depuis le début de l'année.



L'équipementier aéronautique a annoncé vendredi soir que ses comptes au titre de l'exercice 2022 avaient été approuvés par son assemblée générale organisée mercredi dernier.



Pour mémoire, la société a enregistré l'an passé une augmentation de 39% de son chiffre d'affaires, à 468,3 millions d'euros, pour un Ebitda ressorti négatif à hauteur de 8,5 millions d'euros.



Le groupe a également confirmé que Thierry Mootz, son actuel directeur général, avait été élu président du conseil d'administration suite à la réunion.



Latecoere est surtout revenu sur le lancement de son regroupement d'actions, qui doit se traduire par l'échange de dix actions existantes contre une action nouvelle, avant la réalisation de son augmentation de capital de 100 millions d'euros.



'Il n'y a aucun élément nouveau dans toutes ces annonces', commente un broker interrogé par Cercle Finance.



'Cela vient simplement confirmer la perspective d'une nouvelle augmentation de capital massive après la levée de fonds de 222 millions d'euros qui avait déjà été conclue en 2021', poursuit un autre professionnel.



'Au vu de l'évolution de la société, on est d'ailleurs en droit de se demander à quoi ont véritablement servi ces fonds et sur la nécessité de revenir vers le marché deux ans plus tard', ajoute ce dernier.



Pour le gérant, il est désormais légitime de s'interroger sur l'avenir de la société, tout au moins sur la pérennité de sa cotation en Bourse.



'Searchlight Capital Partners (SCP), qui détient déjà 75% du capital, s'est engagé à garantir à hauteur de 100 millions d'euros cette augmentation de capital', rappelle-t-il.



'Suite à cette relution, le fonds américain pourrait commencer à s'approcher du seuil de 90% nécessitant le lancement d'une offre de retrait obligatoire qui viendrait fin à l'aventure boursière de la société', conclut-il.