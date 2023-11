Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Latecoere: l'augmentation de capital est bouclée information fournie par Cercle Finance • 17/11/2023 à 10:30









(CercleFinance.com) - Latecoere a annoncé vendredi avoir bouclé avec succès son augmentation de capital de 124,4 millions d'euros, un élément jugé 'clé' dans son objectif de retour à la rentabilité.



A l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée cette semaine, la demande totale s'est établie à environ 125 millions d'euros, soit un taux de souscription de 115,5% avant exercice de la clause d'extension.



Au final, l'équipementier aéronautique indique avoir émis un peu plus de 12,4 milliards d'actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 0,01 euro.



Ces fonds doivent lui permettre de financer ses importants projets d'investissements en termes de moyens opérationnels et de fonds de roulement, alors que l'activité a bondi de 40% au premier semestre.



Le fonds d'investissement américain Searchlight Capital Partners, qui détenait 74,6% du capital avant l'opération, détiendra 86,9% du capital à l'issue de l'augmentation de capital.



Dans son communiqué, Latecoere rappelle qu'il travaille actuellement sur un plan visant à rétablir la rentabilité grâce à une combinaison de leviers commerciaux, d'efficacité et de productivité.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Latecoere décrochait de 55% après ces annonces, la perspective d'une meilleure rentabilité étant pour l'instant plus que compensée par l'effet dilutif de l'augmentation de capital.





