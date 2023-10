Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Latecoere: fournisseur stratégique de Deutsche Aircraft information fournie par Cercle Finance • 16/10/2023 à 09:53

(CercleFinance.com) - Latecoere devient fournisseur stratégique de Deutsche Aircraft pour toutes les portes de l'avion régional à turbopropulseur de 40 places D328eco.



Latecoere produira pendant toute la durée du programme les six portes de l'avion régional à turbopropulseur de 40 places D328eco de Deutsche Aircraft.



Il s'agit de la porte passagers, la porte de service, la porte cargo, les portes de secours (2), et la trappe.



Avant la fabrication, le bureau d'études de Latecoere à Toulouse (France) accompagnera la phase de conception 2D vers 3D. Les premières portes seront livrées à Deutsche Aircraft d'ici mi-2025.



Greg Huttner, Directeur Général de Latecoere : ' Deutsche Aircraft et Latécoère partagent la même ambition pour une aviation durable. S'appuyant sur un solide héritage et des innovations de nouvelle génération, le D328eco relèvera ses défis et, en tant que partenaire de rang 1, nous sommes extrêmement fiers de contribuer à ce programme en apportant notre expertise et nos capacités de pointe en matière de portes. '