Latecoere : évolution de la gouvernance

(AOF) - A l'issue de l'Assemblée Générale Mixte Annuelle d'hier, le Conseil d'Administration de Latecoere s'est réuni et a décidé de nommer Nick Sanders comme nouveau président du Conseil d'Administration en remplacement de Thierry Mootz qui reste administrateur de la société. Nick Sanders est un ingénieur de formation qui apporte une vaste expérience de l'industrie aérospatiale. Il possède notamment une connaissance approfondie des redressements industriels complexes grâce à ses précédentes expériences en qualité de dirigeant et de membre du conseil d'administration.

De 2010 à 2019, il a été président exécutif de Gardner Aerospace. Il a dirigé la transformation de cette entreprise en difficulté pour en faire une entreprise en croissance et rentable qui est devenue l'un des 8 principaux fournisseurs de pièces détachées d'Airbus en 2018.

Par ailleurs, le Conseil d'Administration a décidé de remplacer Sam Marnick par June du Halgouët au sein de ses comités et de nommer June du Halgouët en tant que présidente du comité des nominations et des rémunérations.

Enfin, André Benhamou a rejoint le Conseil d'Administration en qualité de Censeur pour le compte de l'Etat français.

André Benhamou a occupé successivement les fonctions de directeur technique, directeur général et président de Liebherr Aerospace Toulouse, puis de directeur général de la division aéronautique et transport du groupe Liebherr. Il a été vice-président et administrateur du pôle de compétitivité Aerospace Valley.

