Latecoere: émission de 73,3 millions d'actions nouvelles

(CercleFinance.com) - Latecoere indique avoir procédé à l'émission de 73.333.328 actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 0,015 euro dans le cadre de l'augmentation de capital réservée à des managers, soit un montant global d'environ 1,1 million d'euros.



Cette opération s'inscrit dans le cadre du plan d'intéressement mis en place en 2023 par l'équipementier aéronautique et se fonde sur les autorisations de l'assemblée générale de la société réunie le 30 décembre 2024.



Cinq managers de Latecoere ont souscrit à l'augmentation de capital, dont Nick Sanders, président du conseil d'administration, et André-Hubert Roussel, directeur général. Les actions nouvelles portent jouissance courante et sont assimilées aux actions anciennes.





Valeurs associées LATECOERE 0,0144 EUR Euronext Paris -2,04%