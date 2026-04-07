Latécoère dévoile des comptes annuels mitigés
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 09:07
De son côté, le résultat financier net s'est élevé à -25,9 millions d'euros, face à -14,8 millions d'euros un an auparavant, reflétant les charges d'intérêts nettes sur les prêts PGE et les autres dette en cours au cours de l'année, ainsi que des pertes de change latentes plus élevées sur la dette libellée en devises étrangères.
Enfin, la perte nette du groupe s'est améliorée en passant de 60,6 à 32,1 millions d'euros.
Pour l'exercice en cours, le groupe estime que les pressions inflationnistes et les défis liés à une chaîne d'approvisionnement aérospatiale soumise à des contraintes persisteront. Dans le détail, la croissance des volumes des équipementiers dans les sous-segments des marchés de l'aviation commerciale, des jets d'affaires et de la défense vont continuer de soutenir le chiffre d'affaires global. Toutefois, l'intensification de l'activité entraîne des défis et des pressions sur les coûts pour l'ensemble du secteur. Latécoère prévoit de nouvelles améliorations de sa rentabilité et de ses flux de trésorerie grâce à l'augmentation des volumes et à l'accent mis sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle dans tous les secteurs d'activité.
Sur 2026, le groupe table sur une croissance des volumes sur la plupart des grands programmes, sur une inflation continue des coûts de nomenclatures (composants, matières premières...) et de la main d'oeuvre. La société devrait également enregistrer une croissance globale de son Ebitda et une amélioration du flux de trésorerie opérationnel disponible.
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