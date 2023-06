Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Latecoere: de nouveaux contrats pour les Boeing 737 et 767 information fournie par Cercle Finance • 20/06/2023 à 10:42









(CercleFinance.com) - Latecoere a annoncé mardi avoir remporté de nouveaux contrats pour la fourniture de systèmes de câblage pour les programmes militaires et civils des appareils 737 et 767 de Boeing.



Dans le détail, l'équipementier aéronautique fournira des harnais électriques et des boîtiers de raccordement pour le Boeing 737, l'avion de ligne court et moyen-courrier du groupe américain.



Il l'approvisionnera par ailleurs en meubles avioniques pour le gros porteur 767, une première dans l'histoire du partenariat avec l'avionneur.



La production doit débuter sur son site d'Hermosillo (Mexique) au troisième trimestre 2023.



Le titre Latecoere progressait de plus de 4% mardi matin à la Bourse de Paris suite à cette annonce.





