Latecoere: creusement des pertes au 1er semestre

(CercleFinance.com) - L'équipementier aéronautique Latecoere publie un résultat net du premier semestre 2023 de -58,2 millions d'euros, contre -27,3 millions un an auparavant, avec un EBITDA courant passé de -5,2 à -18,4 millions d'une année sur l'autre.



Cette réduction reflète des pressions inflationnistes sur les coûts de matériaux et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, tandis que le chiffre d'affaires s'est accru de 42,9% à 303,8 millions (+15,2% en organique) avec la hausse des cadences de production.



En termes de perspectives, Latecoere vise une augmentation du chiffre d'affaires d'environ 35% sur une base déclarée pour l'ensemble de l'exercice, ainsi qu'une réduction des pertes d'EBITDA au cours du second semestre 2023.



'Le flux de trésorerie disponible sera affecté par les coûts restants de la restructuration, par l'augmentation du fonds de roulement due à la croissance des ventes et par des investissements clés visant à renforcer la position concurrentielle', prévient-il.





