Latécoère-Chiffre d'affaires T1 2020 de €149,8 mlns

22 avril (Reuters) - Latécoère LAEP.PA : * LATECOERE - CHIFFRE D'AFFAIRES T1 2020 DE 149,8 M€ * LATECOERE - RETRAIT DES PERSPECTIVES 2020 EN RAISON DE L'IMPACT INCERTAIN DU COVID-19 SUR L'ACTIVITÉ * LATECOERE - OBTENTION DE PRÊTS GARANTIS PAR L'ÉTAT (PGE) POUR 60 MILLIONS D'EUROS * LATECOERE - LA PANDÉMIE DE COVID- 19 A EU UN IMPACT SIGNIFICATIF SUR LES PARTENAIRES ET LES CLIENTS DU GROUPE * LATECOERE - LE RALENTISSEMENT DES CADENCES DE PRODUCTION DE NOS CLIENTS LIÉ AU COVID- 19 A ENTRAÎNÉ UNE BAISSE ESTIMÉE À €1 MILLION POUR LA DIVISION AÉROSTRUCTURES ET À €3 MLNS POUR LA DIVISION SYSTÈMES D'INTERCONNEXION AU T1 Pour plus de détails, cliquez sur LAEP.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées LATECOERE Euronext Paris 0.00%