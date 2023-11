Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Latecoere: accord stratégique avec Boom Supersonic information fournie par Cercle Finance • 17/11/2023 à 14:02









(CercleFinance.com) - Latecoere annonce la signature d'un accord stratégique avec Boom Supersonic, pour participer au développement de son avion commercial supersonique Overture, ainsi que de son moteur Symphony.



Dans ce cadre, le bureau d'études de Latecoere à Toulouse travaillera de concert avec les ingénieurs de Boom pour définir l'architecture complète du système d'interconnexion du câblage électrique (EWIS), système central pour Overture et Symphony.



L'équipementier aéronautique revendique une grande expertise dans les processus et méthodes de développement d'aéronefs complexes, et Boom 'pourra ainsi s'appuyer sur sa suite logicielle de développement d'architecture, à la pointe de l'industrie'.





