Latecoere: a réalisé le cession de MADES

(CercleFinance.com) - Latecoere a réalisé la cession de Malaga Aerospace, Defense & Electronics Systems (MADES ).



L'opération de cession a été réalisée avec le groupe CICOR, un acteur du secteur des services de fabrication électronique (EMS).



Latecoere indique que cette opération s'inscrit dans le cadre de sa stratégie globale visant à investir dans ses principales activités d'aérostructures et de systèmes d'interconnexion, afin de répondre aux besoins croissants de ses clients. Le groupe souhaite faire progresser les cadences de production.



La transaction est soumise à des conditions suspensives, notamment l'approbation du Conseil des ministres espagnol, conformément à la réglementation sur les investissements étrangers dans le secteur de la défense, attendue au second semestre 2025.





