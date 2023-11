LATAM Airlines reprend la tête du trafic États-Unis-Brésil, pour la première fois depuis la pandémie

par Gabriel Araujo

LATAM Airlines LTM.SN a été le leader en termes de parts de marché parmi les compagnies aériennes reliant le Brésil aux Etats-Unis au cours du trimestre qui s'est achevé en octobre, après avoir repris les vols sans escale vers Los Angeles, selon les données de l'autorité locale ANAC publiées vendredi.

La compagnie chilienne, qui a dépassé les grandes compagnies américaines American Airlines AAL.O et United Airlines

UAL.O , a transporté plus de 260 000 passagers entre les deux pays au cours de cette période.

Le coefficient de remplissage moyen de ces vols a atteint 89 %, a indiqué LATAM à Reuters.

La dernière fois que LATAM avait pris la tête du classement, c'était pendant trois mois consécutifs entre novembre 2019 et janvier 2020, avant que la pandémie de COVID-19 ne perturbe les voyages aériens dans le monde entier, selon les chiffres de l'ANAC.

Le Brésil a les États-Unis comme premier marché pour les vols internationaux en nombre de passagers transportés, avec une part de 18% jusqu'à présent cette année, au-dessus de l'Argentine (15%) et du Portugal (12%).

"Ce leadership reflète la reprise durable de nos opérations internationales et la première année de notre coentreprise avec Delta DAL.N ", a déclaré Aline Mafra, directrice des ventes de LATAM Brasil, dans un communiqué transmis à Reuters.

Selon l'ANAC, ces résultats ont assuré à LATAM une part de marché de 26 % pour les vols entre les deux pays les plus peuplés des Amériques au cours de la période août-octobre, dépassant les 22 % d'American Airlines et les 20 % d'United Airlines.

Depuis le début de l'année, American Airlines reste en tête du classement avec une part de marché de 23,7 %, légèrement supérieure à celle de LATAM (22,4 %), compte tenu du nombre de passagers transportés.

LATAM a repris ses vols entre Sao Paulo et Los Angeles en août, ce qui en fait le seul vol sans escale entre la plus grande ville du Brésil et la côte ouest des États-Unis, et espère transporter plus de 110 000 personnes par an sur cette ligne.

La compagnie a également lancé des vols Sao Paulo-Boston l'année dernière, précisant que 74 000 personnes ont voyagé entre les deux villes jusqu'à présent, avec un taux de remplissage moyen de 80 %. Le transporteur propose également des vols vers Miami, Orlando et New York.

LATAM et Delta DAL.N travaillent à la mise en œuvre de leur co-entreprise depuis octobre dernier et affirment avoir réussi jusqu'à présent à augmenter leur capacité de 75 %.

En décembre, Delta devrait relancer les vols entre Rio de Janeiro et New York et Atlanta. En 2023, le transporteur américain se classe jusqu'à présent au cinquième rang du trafic États-Unis-Brésil, derrière Azul AZUL.N .