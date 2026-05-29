Laser Digital, soutenue par Nomura, obtient une autorisation conditionnelle pour une licence bancaire aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Utkarsh Shetti

Laser Digital, la filiale de Nomura spécialisée dans les actifs numériques, a obtenu une autorisation conditionnelle pour une charte bancaire nationale de type trust, devenant ainsi la dernière entreprise en date à bénéficier de la position favorable aux cryptomonnaies de l'administration Trump.

Cette décision lui permettrait de détenir et de gérer des actifs tokenisés, numériques et conventionnels aux États-Unis sous la supervision fédérale, dès réception de l'accord définitif du Bureau du contrôleur de la monnaie, a déclaré Laser Digital dans un communiqué adressé à Reuters.

L'approbation définitive est subordonnée au respect par la société de certaines conditions, notamment des exigences minimales en matière de fonds propres. Laser Digital n'a pas l'intention d'accepter des dépôts ni de fournir des services de prêt.

Basée à Zurich, Laser Digital est issue d'une scission de Nomura en 2022 et sert principalement des institutions en facilitant le trading de cryptomonnaies et en offrant une exposition à cette classe d'actifs, avec plus de 250 millions de dollars sous gestion.

Laser Digital National Trust Bank, la filiale qui opérera aux États-Unis, a pour objectif d’aider ses clients à transférer des fonds entre les devises traditionnelles, les stablecoins et d’autres actifs numériques, à traiter les paiements transfrontaliers et à gérer les garanties sur les marchés des cryptomonnaies et traditionnels.

La clarification de la législation sur les cryptomonnaies grâce à des mesures telles que le GENIUS Act a contribué à renforcer la confiance des institutions dans les stablecoins et les actifs tokenisés en rapprochant les États-Unis d’un cadre réglementaire officiel.

Cette évolution est manifeste, les actifs numériques ayant acquis une place prépondérante dans le courant dominant, attirant des investissements considérables dans les infrastructures connexes de la part d'entreprises traditionnelles de l'ensemble du secteur financier.

BNY BNY.N , la plus grande banque de dépôt au monde, a lancé un service de dépôt tokenisé plus tôt cette année, suscitant l'intérêt d'Intercontinental Exchange ICE.N , la société mère de la Bourse de New York, et de la société de trading Citadel Securities.

Cet essor a également incité davantage d'entreprises à solliciter une charte bancaire nationale. Selon les données compilées par S&P Global, au moins 15 demandes de charte bancaire supervisées par l'OCC ont été soumises par des entreprises liées aux actifs numériques depuis le début de l'année 2025.