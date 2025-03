Las Vegas Sands: Robert Goldstein quittera la direction du groupe en mars 2026

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Las Vegas Sands annonce que Robert G. Goldstein, son CEO de longue date, quittera son poste le 1er mars 2026. M. Goldstein occupera le poste de conseiller principal jusqu'en mars 2028 : il assistera la direction dans ses activités de relations gouvernementales, ses efforts pour rechercher de nouvelles opportunités de développement physique et les stratégies de jeu de la société. Robert G. Goldstein a rejoint le fondateur Sheldon Adelson en 1995: il a dirigé de 1999 à 2010 le Venetian, un des plus grands hôtels de Las Vegas.

