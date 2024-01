Las Vegas Sands rate les prévisions de bénéfice au 4e trimestre

(AOF) - Las Vegas Sands est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street malgré des profits du quatrième trimestre 2023 inférieurs aux attentes. Le bénéfice ajusté par action de l’opérateur de casinos ressort à 0,57 dollar contre 0,63 dollars attendus par Zacks, après une perte de 0,19 dollar par action il y a un an. Le chiffre d’affaires atteint 2,92 milliards, légèrement au-dessus du consensus et en progression de 161%. "Nous sommes extrêmement satisfaits de nos résultats financiers et opérationnels pour le trimestre", annonce le patron Robert Goldstein.

" Nous avons la chance que notre solidité financière soutienne nos investissements et nos dépenses en capital à Macao et à Singapour, notre recherche d'opportunités de croissance dans de nouveaux marchés et la distribution de capital aux actionnaires ", précise-t-il.

