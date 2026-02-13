Las Vegas Sands confie le poste de directeur général à un initié, Patrick Dumont

Las Vegas Sands LVS.N a déclaré vendredi que Patrick Dumont prendrait ses fonctions de directeur général le 1er mars, succédant ainsi à Robert Goldstein, qui deviendra conseiller principal.

La société basée dans le Nevada exploite des centres de villégiature et des casinos intégrés, tels que Marina Bay Sands à Singapour et six établissements à Macao, dont The Venetian Macau.

Le directeur général sortant, Robert Goldstein, un vétéran de longue date de l'industrie des casinos, a pris la tête de la société en 2021 et a siégé à son conseil d'administration à partir de 2015. Il a rejoint Las Vegas Sands en 1995.

Les opérateurs de casinos américains traversent une saison de résultats difficile, car les résultats plus faibles de certaines parties de leurs activités terrestres sont compensés par la force continue des paris en ligne et des jeux de casino numériques, qui aident à stabiliser les revenus globaux.

Le directeur général désigné, Patrick Dumont, a rejoint Las Vegas Sands en 2010 et est actuellement président et directeur de l'exploitation de la société. Vendredi, il a également été nommé président de Sands China Ltd, la filiale de la société cotée à Hong Kong.

Le mois dernier, Las Vegas Sands a annoncé une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre grâce à la forte demande de ses activités à Macao.