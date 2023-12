Larry Fink déplore les mensonges sur BlackRock lors de la campagne présidentielle

Larry Fink, le directeur général de BlackRock, a dénoncé les mensonges colportés sur son entreprise par les candidats à l’élection présidentielle aux Etats-Unis.

Dans un post sur Linked-In publié jeudi 7 novembre, le dirigeant de la plus grande société de gestion au monde avec 9.100 milliards de dollars d’encours rappelle que, la semaine dernière, Robert F. Kennedy, héritier de la famille Kennedy et candidat indépendant et antisystème, s’est vu décerner quatre « Pinocchios » par le Washington Post pour les fausses informations qu’il a fait circuler sur BlackRock. Les Pinocchios sont des distinctions attribuées par le journal américain et qui sanctionnent les déclarations erronées des politiques après vérification.

Larry Fink pointe aussi du doigt le quatrième débat de la primaire républicaine, qui a eu lieu mercredi 6 décembre, où plusieurs candidats ont aussi obtenus quelques « Pinocchios ».

« L’un d’entre eux a affirmé que BlackRock dissuadait les entreprises énergétiques américaines de forer pour trouver du pétrole », raconte Larry Fink. « La réalité : Les clients de BlackRock ont investi plus de 170 milliards de dollars dans des entreprises énergétiques américaines et, le mois dernier, nous avons annoncé la création d’une coentreprise avec l’une des plus grandes entreprises énergétiques américaines afin de contribuer au développement de nouvelles technologies », se défend le patron de BlackRock.

« Un autre candidat a accusé BlackRock de poursuivre un programme idéologique. Notre seul objectif est de servir nos clients. On nous a confié la gestion de plus d’actifs que n’importe quelle autre entreprise de notre secteur parce que nous avons plus de trente ans d’expérience dans la gestion de l'épargne-retraite, et nous le faisons aujourd’hui pour 35 millions d’Américains », répond le dirigeant. « Nous sommes fiers de ce bilan. Nous sommes fiers d'être une réussite américaine », martèle-t-il.

Pour finir, Larry Link affirme que, malgré de nombreuses affirmations contraires lors du débat, il n’a soutenu aucun candidat à la présidence cette année.

« Lors du débat d’hier soir, certains candidats ont mentionné BlackRock plus souvent que l’inflation ou la dette nationale », observe Larry Fink. « C’est un triste commentaire sur l'état de la politique américaine », analyse-t-il. « Mais je reste optimiste et pense que notre processus politique finira par s’attaquer à certains des vrais problèmes auxquels le pays est confronté, par exemple : comment pouvons-nous stimuler la croissance économique soutenue dont nous avons besoin pour faire face à l’explosion de notre dette nationale?? », espère-t-il.

Laurence Marchal