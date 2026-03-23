Larry Fink de BlackRock prévient que l'essor de l'IA pourrait creuser le fossé de la richesse sans une participation plus large

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* "L'IA est là pour durer", déclare Larry Fink, directeur général de BlackRock

* Il souligne le risque de gains inégaux liés à l'IA

* Larry Fink invite ses clients à rester investis malgré la volatilité des marchés

* Les marchés sont secoués par la guerre, les perturbations liées à l'IA et les craintes d'inflation

(Réécriture de l'ensemble des commentaires sur l'IA, ajout de détails, d'antécédents et de contexte sur les marchés) par Manya Saini

Le directeur général du géant de la gestion d'actifs BlackRock BLK.N , Larry Fink, a averti lundi que le boom de l'intelligence artificielle risquait de creuser l'écart de richesse, à moins qu'un plus grand nombre d'individus ne partagent les gains du marché.

L'essor rapide de l'IA a suscité un débat sur la question de savoir si ses gains seront largement partagés entre les différents secteurs ou s'ils creuseront le fossé entre les grandes entreprises technologiques et les petites sociétés qui pourraient avoir du mal à rivaliser.

Depuis le lancement de ChatGPT en novembre 2022, la plupart des gains de Wall Street liés à l'IA ont été réalisés par des entreprises au cœur du boom, ce qui laisse présager un ensemble plus restreint de gagnants.

"Les richesses massives créées au cours des dernières générations ont principalement profité aux personnes qui possédaient déjà des actifs financiers", a déclaré Larry Fink dans sa lettre annuelle aux actionnaires. "Aujourd'hui, l'IA menace de reproduire ce schéma à une échelle encore plus grande."

Bien que de plus en plus de particuliers soient entrés sur les marchés ces dernières années, la participation reste modeste, en particulier pour les actions et les autres actifs traditionnels liés à la création de richesse.

Larry Fink, qui dirige le plus grand gestionnaire d'actifs au monde avec environ 14 000 milliards de dollars d'actifs, a utilisé ces lettres très surveillées pour souligner le rôle des marchés de capitaux dans la création de richesse et l'importance de l'investissement à long terme.

"L'histoire suggère que les technologies transformatrices créent une valeur énorme - et une grande partie de cette valeur revient aux entreprises qui les construisent et les déploient, ainsi qu'aux investisseurs qui les détiennent."

'LÀ POUR RESTER' (HERE TO STAY)

Larry Fink a déclaré que l'IA était "là pour rester" et qu'elle restait au cœur de la concurrence stratégique entre les États-Unis et la Chine.

"Les États-Unis voient clairement que le leadership en matière d'IA n'est pas facultatif et qu'il nécessitera des investissements soutenus - dans la recherche, les infrastructures, les talents et les marchés de capitaux capables de financer l'innovation à grande échelle."

Les investisseurs craignent de plus en plus que l'adoption rapide de l'IA ne perturbe les modèles commerciaux établis, en particulier dans les logiciels et les services traditionnels, où l'automatisation et les nouveaux concurrents natifs de l'IA menacent d'éroder le pouvoir de fixation des prix et la croissance.

L'incertitude quant à la rapidité d'adaptation des entreprises et quant à celles qui sortiront gagnantes a ajouté de la volatilité aux valorisations et pesé sur certaines parties du secteur technologique.

"Une chose est claire: l'IA créera une valeur économique importante. Veiller à ce que la participation à cette croissance augmente en même temps qu'elle constitue à la fois un défi et une opportunité", a-t-il déclaré.

RESTER INVESTI

Larry Fink a exhorté ses clients à rester investis malgré la volatilité persistante des marchés.

"Au fil du temps, rester investi a été bien plus important que de choisir le bon moment. Au cours des deux dernières décennies, chaque dollar investi dans le S&P 500 a été multiplié par plus de huit", a-t-il ajouté.

Ces dernières semaines, les marchés mondiaux ont été secoués par une confluence de chocs géopolitiques et macroéconomiques, notamment l'escalade du conflit entre les États-Unis et Israël et l'Iran, qui a entraîné une forte hausse des prix du pétrole et perturbé les principales routes maritimes, alimentant les craintes d'inflation et ébranlant le sentiment des investisseurs.

Dans le même temps, les craintes croissantes que l'IA n'érode la valeur des entreprises de logiciels traditionnelles ont pesé sur certaines parties du secteur technologique. Ces pressions s'ajoutent aux signes de ralentissement des dépenses de consommation et aux craintes croissantes d'un ralentissement économique dans un contexte de taux d'intérêt toujours élevés.

"Nous vivons une période où des choses qui auraient défini une décennie sont devenues routinières: des guerres aux répercussions mondiales, des entreprises valant des milliards de dollars, une réorganisation fondamentale du commerce international et l'avènement de la technologie la plus importante depuis, au moins, l'ordinateur", a déclaré Larry Fink.

"Certains des jours les plus fastes du marché sont survenus au milieu des titres les plus troublants. Le danger est que nous nous concentrions tellement sur le bruit que nous oublions ce qui est réellement important."