Larimar Therapeutics glisse après le lancement d'une offre d'actions de 75 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 février -

** Les actions de Larimar Therapeutics LRMR.O en baisse de 5,4% à 5,63 $

dans des échanges prolongés alors que la société cherche à lever des fonds après avoir vu son action plus que doubler au cours des deux dernières sessions

** Les actions de LRMR ont terminé en hausse de 61,2 % à 5,95 $ le mercredi, après un bond de 31 % le mardi, après que la FDA américaine a accordé () l'étiquette "percée" pour le traitement des troubles neurologiques de la société, le nomlabofusp

** La société basée à Bala Cynwyd, en Pennsylvanie, lance après la cloche () une offre de 75 millions de dollars comprenant des actions et des bons de souscription préfinancés

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour soutenir le développement du nomlabofusp et pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise, y compris les dépenses de R&D et de commercialisation

** JP Morgan et Guggenheim sont les teneurs de livre conjoints

** La société a ~83 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 500 millions de dollars, selon LSEG

** Les 11 analystes sont tous optimistes, y compris 7 "strong buy"; médiane PT $16