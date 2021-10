LARGO signe un contrat de commercialisation avec UBALDI.com pour distribuer ses Smartphones reconditionnés

Largo (FR0013308582 – ALLGO), acteur éco-responsable français expert du reconditionnement, annonce la signature d’un contrat avec Ubaldi.com, distributeur spécialisé dans les produits High-Tech, pour la commercialisation de ses Smartphones reconditionnés.



Christophe Brunot et Frédéric Gandon, Co-fondateurs de Largo déclarent : « La signature de ce contrat avec un nouveau distributeur multicanal de premier plan confirme que nous bénéficions d’une dynamique commerciale positive soutenue par la qualité et la transparence de notre offre. Ce partenariat constitue également une formidable opportunité d’accentuer encore plus notre présence sur le marché des Smartphones haut de gamme. Enfin, nous comptons maintenir ce développement commercial pour sensibiliser de plus en plus de consommateurs aux bienfaits de l’économie circulaire ».



