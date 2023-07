Largo signe un contrat avec un opérateur télécom français de premier plan pour la distribution de ses Smartphones reconditionnés

Christophe Brunot et Frédéric Gandon, Co-fondateurs de Largo déclarent : « La signature de ce contrat avec cet opérateur, l’un des leaders mondiaux des opérateurs de télécommunications, démontre la compétitivité et la pertinence du positionnement éco-responsable de Largo au sein de l’univers de la téléphonie. Il atteste également de la qualité de notre site industriel de reconditionnement à la suite des audits menés par cet acteur de référence dans notre secteur. »



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : largo@newcap.eu