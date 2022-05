LARGO signe un contrat avec Conforama pour la distribution de ses Smartphones reconditionnés

Largo (FR0013308582 – ALLGO), acteur éco-responsable français expert du reconditionnement, annonce la signature d’un partenariat avec Conforama, distributeur multi spécialiste et acteur majeur de l’équipement, pour la commercialisation de ses Smartphones reconditionnés.



Séduit par la transparence et convaincu par la qualité du process industriel et la fiabilité du service après-vente de Largo, Conforama a choisi de distribuer les Smartphones reconditionnés de l’entreprise nantaise dans ses 175 enseignes de l’hexagone, ainsi que sur son site Internet conforama.fr qui a compté 185 millions de visiteurs en 2021.



Christophe Brunot et Frédéric Gandon, Co-fondateurs de Largo déclarent : « Nous sommes fiers d’annoncer la signature de ce partenariat avec un acteur emblématique de la distribution tel que Conforama. Ce contrat démontre une nouvelle fois l’attrait pour la qualité de nos produits et la transparence de nos services ; il concrétise notre ambition de convertir de plus en plus de consommateurs aux bienfaits de l’économie circulaire. »



