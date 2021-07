LARGO signe son premier partenariat à l'international avec le grossiste portugais Bluetooth

Sainte-Luce-sur-Loire (France), le 12 juillet 2021 - 7h45 CEST- LARGO (FR0013308582 - ALLGO), acteur éco-responsable français du reconditionnement, annonce aujourd'hui la signature de son premier contrat de partenariat à l'international avec le grossiste de Smartphones portugais Bluetooth.



Christophe Brunot et Frédéric Gandon, Co-fondateurs de Largo déclarent : « Nous sommes fiers de signer notre premier partenariat à l'international avec Bluetooth, acteur portugais historique sur le marché du Smartphone. Il s'agit d'une étape structurante pour Largo qui prouve une nouvelle fois l'attrait pour la qualité de nos produits et la transparence de nos services, et ce même en dehors de nos frontières. Notre développement international n'en est qu'à ses débuts, nous comptons désormais accélérer notre expansion comme indiqué dans notre plan stratégique. »



