Largo : signature d'un contrat de distribution avec Orange Pologne

(AOF) - Largo, expert du reconditionnement de produits high-tech, annonce le franchissement d’une étape majeure dans le cadre de son développement à l’international avec la signature d’un contrat de distribution avec Orange Pologne. "Ce premier contrat de distribution à l’international nous offre de très belles perspectives commerciales au cours des prochains trimestres », ont commenté Christophe Brunot et Frédéric Gandon, co-fondateurs de Largo.

