Largo: résultats 2024 historiques, l'équilibre en vue information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 14:51









(CercleFinance.com) - Largo, un spécialiste du reconditionnement de produits hightech, a fait état jeudi de résultats financiers 'historiques' pour 2024 et dévoilé des perspectives prometteuses pour 2025.



Déjà publié, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 34,8 millions d'euros, soit une progression de 64% par rapport à 2023, porté par la montée en puissance de son activité auprès des opérateurs comme Orange, qui représente désormais 62% de ses ventes contre 15% en 2023.



Avec un effectif de 87 collaborateurs basés à Nantes, Largo reconditionne des smartphones, des tablettes et des ordinateurs portables.



Sa perte opérationnelle (Ebitda) s'est établie à 1,9 million d'euros, soit une amélioration de 3,5 million d'euros, confirmant la trajectoire de croissance rentable sur laquelle évolue la société.



Concernant 2025, Largo dit vouloir poursuivre sa dynamique commerciale tout en améliorant ses indicateurs de rentabilité, porté par de bonnes perspectives de croissance sur un marché du reconditionné en plein essor.



D'après les analystes, l'entreprise - dont le résultat opérationnel (Ebitda) a été positif au 3ème trimestre - pourrait bientôt parvenir à l'équilibre.



Les équipes de TP ICAP Midcap saluent une 'belle performance annuelle' avec une forte croissance, une très nette amélioration de la rentabilité et une préservation de la trésorerie.



'Les perspectives sont excellentes avec l'atteinte probable de l'équilibre en 2025', souligne la société de Bourse.



Suite à cette publication, l'action Largo cédait 1,1% jeudi à la Bourse de Paris, mais surperformait largement un marché fortement ébranlé (-2,7%) par les nouveaux droits de douane annoncés hier soir par Donald Trump.





