Largo renforce son Conseil d’Administration avec la nomination de Patrick Richard

Largo (FR0013308582 – ALLGO), acteur éco-responsable français expert du reconditionnement, annonce :



• La nomination de Patrick Richard, ex-directeur commercial et marketing et membre du Directoire de Recommerce Group, en qualité d’administrateur indépendant afin d’accompagner le développement de Largo



Le Conseil d’Administration de Largo se félicite d’accueillir Patrick Richard en tant qu’administrateur indépendant. Il participera à la bonne gouvernance de la Société et aura un rôle consultatif sur les travaux du Conseil.



Patrick Richard : « Largo est une entreprise à impact, implantée en France, à fort potentiel sur un marché en très grande croissance. Je suis ravi de rejoindre le Conseil d'Administration pour accompagner la croissance de la société et apporter à l’équipe dirigeante mon expertise du secteur d’activité et du business model, ainsi que ma connaissance du marché et de l’écosystème. »



