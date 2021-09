Largo renforce sa stratégie de distribution avec le déploiement d'une marque unique et le lancement de son site e-commerce Largo.fr

Largo (FR0013308582 - ALLGO), acteur industriel français éco-responsable et expert du reconditionnement de produits high-tech, poursuit le développement de son activité en commercialisant ses produits sur son nouveau site e-commerce largo.fr et en déployant une marque unique sur l'ensemble de ses canaux de distribution.



Christophe Brunot et Frédéric Gandon, Co-fondateurs de Largo déclarent : « Nous sommes très fiers d'annoncer le lancement de cette nouvelle marque et du site marchand Largo.fr. Nous allons accélérer nos ventes pour atteindre nos objectifs commerciaux ambitieux à l'aide de cette nouvelle marque pour l'ensemble de nos marchés, d'une identité visuelle plus moderne et d'un produit performant qui répond aux attentes des consommateurs. »



