Largo réalise un chiffre d’affaires de 7,8 M€ au premier trimestre 2025

• Chiffre d’affaires du T1 2025 en ligne avec les prévisions



• Poursuite de la dynamique commerciale sur les canaux Opérateurs et largo.fr



• Confirmation de l’accélération des ventes au cours des prochains trimestres



Sainte-Luce-sur-Loire – 24 avril 2025 – 7h30 CEST : Largo (FR0013308582 – ALLGO), acteur industriel français éco-responsable et expert du reconditionnement de produits high-tech, publie son chiffre d’affaires du premier trimestre 2025.



