Largo réalise un chiffre d’affaires 2024 historique de 34,8 M€ en progression de +64%

• Un chiffre d’affaires 2024 record qui valide la stratégie commerciale



o Montée en puissance du canal opérateurs désormais 1er contributeur du chiffre d’affaires annuel avec des revenus en forte augmentation



o Bonne dynamique commerciale du site Largo.fr et du canal B2B





• Amélioration de l’EBITDA au S2 2024 vs. S1 2024





• Perspectives 2025 : Poursuite du développement commercial et de l’amélioration des indicateurs de rentabilité





Sainte-Luce-sur-Loire – 21 janvier 2025 – 7h30 CET : Largo (FR0013308582 – ALLGO), acteur industriel français éco-responsable et expert du reconditionnement de produits high-tech, annonce son chiffre d’affaires annuel clos le 31 décembre 2024.





