Largo réalise un chiffre d’affaires 2021 de 17,6 M€, en croissance de 71%

• Progression en ligne avec l’objectif annoncé lors de l’introduction en bourse : un chiffre d’affaires supérieur à 70 M€ en 2025

• Maintien de la bonne dynamique commerciale au T4 2021

• Mix de vente à plus forte valeur ajoutée : augmentation de la part des ventes B2B, opérateurs et du site Internet Largo



LARGO organise un webinaire ce jour à 18h00



Pour y participer, veuillez-vous inscrire sur le lien suivant :

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_oVEwV6i9TjWVOtY28f994Q



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : largo@newcap.eu