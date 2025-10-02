 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 999,00
+0,33%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Largo publie son rapport RSE : une empreinte carbone réduite, une inclusion renforcée et une satisfaction client confirmée
information fournie par Boursorama CP 02/10/2025 à 07:30

Sainte-Luce-sur-Loire – 02 octobre 2025 – 07h30 CEST : Largo (FR0013308582 – ALLGO), acteur industriel français éco-responsable et expert du reconditionnement de produits high-tech, annonce la publication de son rapport RSE. Ce document met en lumière des résultats concrets qui traduisent l’efficacité de la stratégie RSE de Largo, centrée sur l’économie circulaire, la réduction de l’empreinte carbone, l’inclusion sociale et la satisfaction client.

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : largo@newcap.eu

Valeurs associées

LARGO
2,1700 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank