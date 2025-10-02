Largo publie son rapport RSE : une empreinte carbone réduite, une inclusion renforcée et une satisfaction client confirmée

Sainte-Luce-sur-Loire – 02 octobre 2025 – 07h30 CEST : Largo (FR0013308582 – ALLGO), acteur industriel français éco-responsable et expert du reconditionnement de produits high-tech, annonce la publication de son rapport RSE. Ce document met en lumière des résultats concrets qui traduisent l’efficacité de la stratégie RSE de Largo, centrée sur l’économie circulaire, la réduction de l’empreinte carbone, l’inclusion sociale et la satisfaction client.
Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : largo@newcap.eu
