Largo publie son chiffre d’affaires 2025

• Chiffre d’affaires 2025 de 32,4 M€ illustrant la mise en œuvre de la réorganisation stratégique

o Nouvelle année historique du canal Opérateurs, contributeur majoritaire du chiffre d’affaires annuel

o Repli du canal digital en lien avec la nouvelle gamme de produits

o Chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2025 en légère hausse par rapport au T4 2024 dans un contexte de structure de coûts allégée



• Réorganisation stratégique finalisée en vue d’abaisser le niveau du seuil de rentabilité

o Rationalisation de la gamme de produits sur des critères de rentabilité, réparabilité et demande clients

o Réduction des charges de structure supérieure à 15%, effective intégralement à partir du 1er janvier 2026 représentant une économie de plus de 1 M€ vs 2024



• Perspectives 2026

o Poursuite de la dynamique commerciale : démarrage de l’exercice 2026 particulièrement soutenu avec des mois de janvier et février qui s’annoncent historiques

o Nette amélioration de la rentabilité en 2026 portée par l’effet année pleine de la réorganisation stratégique et la montée en puissance du portefeuille clients



