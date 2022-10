Largo publie ses résultats semestriels 2022 et son chiffre d’affaires du troisième trimestre 2022

● Bon niveau d’activité malgré un contexte de consommation défavorable : chiffre d’affaires au 30 septembre 2022 en progression de +15% à 13,3 M€

● Marge après coûts de reconditionnement et EBITDA du premier semestre 2022 impactés par la structuration anticipée de la Société afin de répondre à la forte demande et accompagner son développement futur

● Objectif de chiffre d’affaires 2022 ajusté entre 21 M€ et 23 M€ avec une croissance attendue de plus de 40% au 4ème trimestre et l’atteinte d’un EBITDA positif décalée à 2023

● Confirmation des objectifs financiers à horizon 2025 : chiffre d’affaires supérieur à 70 M€ et marge d’EBITDA à 7%





