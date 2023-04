Largo publie ses résultats annuels 2022 et son chiffre d’affaires du premier trimestre 2023

● Chiffre d’affaires 2022 de 21,0 M€, en croissance de +20%

● Progression du taux de marge brute 2022 à 15,5% du chiffre d’affaires contre 12,4% en 2021

● Amélioration des indicateurs de rentabilité au cours du S2 2022 avec un taux de marge brute à 18,2% du chiffre d’affaires

● Accélération de l’approvisionnement en circuit court, plus vertueux, et hausse des ventes sur les canaux à forte valeur et sur le site largo.fr au cours du T1 2023

● Stabilisation de la trésorerie à 6,0 M€ au cours du T1 2023 grâce à une meilleure gestion du besoin en fonds de roulement



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : largo@newcap.eu