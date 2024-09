Largo poursuit activement sa stratégie RSE / QSE

● Obtention de la certification ISO 9 001, management de la qualité



● Obtention de la certification ISO 14 001, préservation de l’environnement



● Poursuite de la mise en œuvre d’une politique sociale et sociétale ambitieuse





Sainte-Luce-sur-Loire – 10 septembre 2024 – 17h45 CEST : Largo (FR0013308582 – ALLGO), acteur industriel français éco-responsable et expert du reconditionnement de produits high-tech, annonce le franchissement de plusieurs jalons structurants dans le cadre de sa stratégie RSE / QSE qui est pleinement intégrée à son business modèle.





Christophe Brunot et Frédéric Gandon, Co-fondateurs de Largo déclarent : « Dans un secteur du numérique où l'empreinte environnementale est significative, la Responsabilité Sociale des Entreprises est au cœur de nos activités. Depuis sa création, l’engagement de Largo est de promouvoir les avantages de l'IT reconditionné Made in France, à destination des particuliers et des entreprises. Nous sommes donc très fiers d'avoir obtenu les certifications ISO 9 001 et ISO 14 001 qui attestent de la qualité de nos produits ainsi que de notre stratégie environnementale ambitieuse. Toutes ces réalisations, validées par des organismes indépendants, illustrent la stratégie RSE / QSE de la Société et nous positionnent comme l’un des acteurs de référence du



secteur ».