Largo : lancement de son extranet de vente en ligne dédié aux professionnels de la distribution

Depuis sa création, Largo a déjà reconditionné plus de 500 000 smartphones et réalisé un chiffre d'affaires de 34,8 millions d'euros en 2024.

(AOF) - Largo annonce le lancement de son extranet de vente en ligne en France, Belgique et Suisse, dédié aux professionnels de la distribution. "Conçu pour répondre à leurs besoins, ce nouvel outil offre un accès en temps réel au stock disponible, une saisie de commande simplifiée et une livraison express", souligne dans un communiqué de presse l'expert du reconditionnement de produits high-tech.

