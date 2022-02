Largo lance une nouvelle offre pour accompagner les assureurs affinitaires dans la gestion de leurs sinistres mobiles

Largo (FR0013308582 – ALLGO), acteur éco-responsable français expert du reconditionnement, lance son offre à destination des assureurs et annonce que :



● Norbert Alix-Buguet, fort d’une expérience de 20 ans dans le domaine de l’assurance, notamment chez April Entreprise et The Phone House, est chargé de développer ce nouveau segment stratégique

● Un premier partenariat a déjà été mis en place avec la Société Française de Garantie



