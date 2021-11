Largo franchit le cap des 200 000 appareils reconditionnés depuis sa création

• Forte activité sur les neuf premiers mois de l’année : +71% de croissance par rapport à fin septembre 2020

• Bonne dynamique sur l’ensemble des canaux de distribution

• Optimisation de l’outil industriel permettant de répondre à la forte croissance de l’entreprise et l’engouement pour le reconditionné



Christophe Brunot, co-fondateur de Largo déclare : « Le franchissement symbolique et historique du reconditionnement de notre 200 000ème appareil depuis la création de Largo illustre à la fois notre positionnement de pionnier du marché du reconditionné et l’accélération de notre dynamique commerciale cette année. Encouragés par cette très bonne dynamique, nous réaffirmons notre ambition d’atteindre la rentabilité en 2022 et un chiffre d’affaires supérieur à 70 M€ en 2025 tout en faisant progresser notre EBITDA à 7% à cet horizon. »



Frédéric Gandon, co-fondateur de Largo ajoute : « Cette étape clé est le résultat de la forte demande des consommateurs désirant limiter leur empreinte écologique et préserver leur pouvoir d’achat. C’est également le fruit des progrès réalisés en interne en termes d’optimisation de notre outil industriel depuis quelques mois. »





Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : largo@newcap.eu