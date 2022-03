Largo franchit le cap des 10 000 appareils reconditionnés vendus auprès des opérateurs

Largo (FR0013308582 – ALLGO), acteur éco-responsable français expert du reconditionnement, annonce avoir vendu plus de 10 000 appareils reconditionnés auprès des opérateurs télécoms, soit un chiffre d’affaires de plus de 2,6 M€, moins d’un an après le lancement de son offre.



Lancée il y a moins d’un an, l’offre à destination des opérateurs télécoms a permis à la Société de réaliser un chiffre d’affaires de 2,6 M€, dont plus de 50 % provient du Groupe Digicel, l’un des principaux leaders télécoms de la Caraïbe. Ce canal de ventes vient compléter l’offre de Largo, qui est également composée des quatre business unit suivantes : Grande distribution, Places de marché et site internet Largo, B2B et Assurance. Pour rappel, en 2021, la Société a enregistré des revenus de 17,6 M€.



Christophe Brunot et Frédéric Gandon, Co-fondateurs de Largo déclarent : « Cette première année de partenariat avec les opérateurs des télécommunications illustre la compétitivité et la pertinence de notre positionnement éco-responsable au sein de l’univers de la téléphonie. Fort du franchissement de ce premier jalon ainsi que de la qualité et de la transparence de notre offre, nous comptons étendre notre part de marché sur cette branche dans le but de nous imposer comme l’acteur français clé du reconditionnement auprès des opérateurs télécoms. »



Prochaine communication financière : résultats annuels 2021 et chiffre d’affaires 1er trimestre 2022, le 27 avril 2022 (post-fermeture des marchés)