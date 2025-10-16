Largo en petite forme

(AOF) - Largo a déclaré une perte nette de 1,82 million d'euros au premier semestre 2025 contre une perte quasi similaire au premier semestre 2024. Introduit en Bourse en 2021, l'expert du reconditionnement de produits high-tech a par ailleurs enregistré une perte opérationnelle de 1,52 million d'euros contre une perte de 1,46 million d'euros un an plus tôt à la même période. Le taux de marge brute ressort à 21,1%, en légère amélioration par rapport à 2024 (20%). Sur les six premiers mois de 2025, le chiffre d'affaires s'établit à 14,45 millions d'euros contre 15,73 millions d'euros un an avant.

Suite au financement réalisé en juin 2025, la position de trésorerie s'élève à 3,9 millions d'euros.

"Au cours du premier semestre 2025, nos indicateurs de rentabilité se maintiennent malgré un retrait de notre niveau d'activité et ce grâce à une maîtrise rigoureuse des charges opérationnelles de l'entreprise", a déclaré la direction de la société.

Avant de poursuivre : "Une réorganisation stratégique a été engagée pour abaisser le niveau de chiffre d'affaires requis pour atteindre le seuil de rentabilité. Axée sur la rationalisation de notre gamme, privilégiant les références les plus rentables et offrant la meilleure réparabilité, cette démarche nous permet une réduction de nos charges de structure supérieure à 10%."

"La performance au premier semestre devrait nous conduire à abaisser notre scénario 2025", indique Portzamparc, à l'Achat sur le titre.

AOF - EN SAVOIR PLUS